遙距大整蠱！李幸倪假紋身嚇親爸爸

環球歌手李幸倪（Gin）為配合新歌《敢》主題，Gin先後接受多個挑戰，日前更獻出人生第一次，透過視像通話整蠱遠在馬來西亞的爸爸，欺騙對方自己為了宣傳新歌，偷偷在手腕上紋身。孝順女Gin事前緊張滴汗，與父親感情要好的她，還斷言對方絕對不會相信：「從未試過呃爸爸，我覺得佢會笑囉，好緊張。」

接通電話後，Gin按照原定計劃，向爸爸透露近日忙於，並接受了一連串考驗，她小心翼翼地向父親道歉：「打嚟想同你講唔好意思，因為我冇事先同你講，希望你唔好嬲，我去咗紋身。」李爸爸聞言即謂：「吓？你係咪傻咗？」Gin更即場爆肚，指自己在背上紋了「孝順父母」，氹得李爸爸笑到見牙唔見眼，還反問她何不紋上精忠報國，爆笑全場。

後來Gin向爸爸騷出手腕內側的咖啡杯印水紙，冧爆表示深知對方愛喝咖啡，因此刺上圖案，見啡如見人；還說自己紋上癮，打算再添爵士鼓刺青，嚇得李爸爸出言勸阻：「一開始一定係細細個圖案，以後就會愈來愈多，你唔好呀！你想紋身，一係你生日我送一個畀你，電飯煲？雪櫃？吸塵機？」面對幽默的李爸爸，Gin難忍笑意，最終向爸爸「自首」。