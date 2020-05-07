演技靠飲酒　葉童慚愧：唔係靠實力

演員葉童接受ViuTV節目《金像女情》主持何嘉麗訪問，葉童從模特兒開始入行，第一部接拍電影時甚麼都不懂，試鏡當天只穿着平平庸庸的T恤、牛仔褲，想不到被選中，從此就與演戲連上關係。回想第一部電影《烈火青春》有很多親情戲，最深刻印象不是與哥哥張國榮做對手，而是第一次飲酒演出，她說：「導演叫我飲酒，果然放鬆咗冇咁驚，但事後有甘草演員勸我唔好飲酒拍戲，心諗佢咁多事，後來覺得好慚愧，因為我唔係靠自己能力，靠酒精放鬆，好似呃緊觀眾。」

哥哥好怕醜

葉童與哥哥合作印象也非常深刻，她說：「佢好斯文，經常坐埋一邊睇書，好似個雕像，但另方面又好活潑，試過走埋去向導演自誇，讚自己演戲好掂。但係哥哥拍戲之餘好少同我傾偈，或者怕嚇到我，其實佢都幾怕醜，我就好鷓鴣、好靜，唔識人際關係。」

做影后冇乜感覺

《烈火青春》令葉童有機會角逐她人生第一個獎項「最佳新人獎」，坦承認當年感覺飄飄然，覺自己好掂，可惜最後失落獎項。不過，翌年她在香港電影金像獎憑《表錯七日情》登上影后，反而沒有了不起的感覺，她說：「我覺得有機會攞獎因為呢部戲種好特別，當時係功夫片、殭屍片盛行，忽然有一部清新戲。」

被馮寶寶演技嚇親

葉童與不少藝人合作，講到拍攝《飛越黃昏》時馮寶寶的演技令她吃驚，在沒有前言下開始喊，但導演不收貨需要重拍，事後攝影師大讚寶寶姐竟然右眼可以照舊滴眼淚，估不到眼淚都可以連戲。葉童心裏很懷疑可以如此控制眼淚，後來發現原來可以控制情緒，以致眼淚。

拍了電影多年葉童嘗試到台灣拍劇，她說：「最初在台灣拍劇，唔識講國語，十分搞笑，很多謝劉松仁，佢係我電視劇啟蒙老師，教曉我望機位，講嘢不要太快等等，係同輩之中難得一位願意指導對手嘅演員。」講到近年拍攝新導演的電影，她說：「當我見到新導演懷住戰戰兢兢心情來搵我，雖然角色唔係好重，但我都答應，因為自己都係由一位新人做起，我好想幫新人，加上依家環境好唔容易，欣賞佢哋有決心同毅力。」從電影到劇集，以至近年演出舞台劇，她謙稱第一次演出完全不達標，需要多學習。