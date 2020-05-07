英皇天下一合作　陳家樂恨拍喜劇發放正能量

英皇與天下一於疫市開10部電影，英皇一眾藝人都叫好！陳家樂大讚是好事：「兩間公司聯手去創作十套港產片去幫返香港市場，非常之好嘅，喺呢個時勢好多台前幕後嘅工作人員，都有好大嘅影響，咁我自己本身都有幕後嘅朋友，呢段時間都轉行，要做其他唔同嘅工種。其實人才流失係真係會㗎，咁依家有呢10套電影，希望可以幫番多啲人去做香港電影，去保持產量同質素。我自己希望嚟緊可以拍多啲喜劇，因為喜劇可以令人開心啲，依家香港都需要一啲好開心嘅能量，希望可以透過電影入面畀到開心嘅氣氛香港人。」

周家怡大力支持：「好開心知道有呢個行動，希望快啲多啲人可以開工！咁同埋希望可以拍多啲唔同題材嘅戲，除咗商業片之外亦都會拍一些藝術性質的戲，透過電影故事帶出訊息畀觀眾。」李靖筠說：「當然好開心可以同唔同嘅公司合作，希望擦出新嘅火花，至於想拍啲咩戲？我仲係一個好Green嘅演員，所以我自己係唔想去咁快去規限自己，咩種類嘅戲都好想做！」楊天宇說：「因自已性格較外向，較刺激嘅題材都希望拍到，其實天下一亦有同自已年齡相近嘅演員，希望籍呢個機會可以交流。」

湯怡表示：「公司同天下一合作梗係非常之好啦！我相信近期行業一定受到影響，如果電影界嘅話，一嚟會產量少咗啦，咁演員嘅機會相對又少咗。疫情關係，大家都選擇留喺屋企，戲院又閂埋，困咗呢幾個月之後，戲院重開番，大家都會想有啲選擇，同有啲娛樂。（想拍咩類型嘅電影？）我相信我會選擇喜劇，因為近呢幾個月，我相信大家嘅心情唔會特別開心，所以希望拍番啲有正能量，令香港人會輕鬆嘅電影。」

天下人旗藝人同樣叫好，宣萱說：「好開心聽到這個消息，希望人人盡快有工開！」林峯說：「希望疫情能夠盡快結束，與幕前幕後的工作人員一齊努力！」黃浩然說：「非常期待！可以再同所有工作人員聚首一堂。」