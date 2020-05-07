入行唔簡單！陳柏宇自爆幫過黃澤鋒打工

歌手陳柏宇（Jason）接受香港開電視親子節目《我的志願速成班》主持黃澤鋒與鄺芷凡訪問，Jason與黃澤鋒兩位新手爸爸碰頭即雞啄唔斷。Jason透露自小的志願成為一個歌手，但過程絕非易事，出道一年，近乎零收入，最不濟的時候更曾靠家人借錢過活。Jason表示：「我家人支持我入行嗎？家人支持，但並非每一個人都贊成，『支持我』只是他們尊重我的意願，讓我去做我想做的事，『不贊成』是他們的表達，家人覺得我為人單純，大家覺得歌手這一個行業比較複雜。」

Jason圓夢入行成為歌手，但認為首要條件是運氣，他說：「這一行付出和收穫是不成正比的，並不是你付出得多，收穫一定會多，所以要靠運氣，而性格就要夠灑脫，我覺得自己性格很適合做歌手，雖然有人話我沒有野心，不適合當歌手，但我認為成功的定義，是可以繼續做自己想做的工作，這便足夠。」

Jason又大爆在17年前曾為黃澤鋒打過工，他說：「我曾經在他的火鍋店打工，做過一個月，但當時我們很少有接觸，我在門口派傳單。」黃澤鋒則笑說沒有想過當年請來的夥計如今成為一名大歌手。