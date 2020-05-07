有緣無份告別環球　藍奕邦情與義：江湖再見

歌手藍奕邦剛在社交網宣布與環球唱片約滿，早年曾患情緒病的他寫下長文感激公司過去對他的支持，「不知不覺間，我跟環球唱片已經約滿，在此衷心感謝環球過去六年的無限支持、關心和包容。」

談及2014年簽約環球後：「身體與情緒就開始出問題，那一年大家好不容易才順利推出我在環球唯一一張專輯《撫愛》並捱完所有宣傳工作，之後我就一直躲在幕後與病魔搏鬥。現在幸好大步欖過之際，卻是道別之時…」

再三感謝公司同事的不離不棄，保護和打氣，令他非常動容的。「尤其是老闆Duncan，多謝你一直賞識我的才能，和在我最差的時候給我最好的關懷和緩助，未來我繼續會視你為良師益友。」

藍奕邦又貼了一張攝於六年前加盟環球的記者會合照，當時表面是眉飛色舞，其實身體已經非常不適，「現在回想，或者其實一個sign，冥冥中原來註定了，it wasn’t meant to be。」

走過了這艱辛的六年，他強調，「歌，我一定會再唱。舞台，我也一定會再上。但這些發生前，我更要先設立好一個對味的新模式，才能造就真正具意義的『歸位』。

面對疫情肆虐，社會氣氛動盪，藍奕邦祝願環球舊同事請保重！「我希望你們回想我這些年努力走出困境到現在真的康復起來，也會替我高興吧！多謝你們為我做過的一切！江湖再見！#藍奕邦歸位#終極斷捨離」。