《愛．回家》玩濕身爆肌　三小鮮肉等上位！

無綫處境喜劇《愛．回家之開心速遞》尋晚一集笑爆嘴，一班小鮮肉玩濕身爆肌！朱凌凌（吳偉豪飾）、金城安（周嘉洛飾）和阿壯（焦浩軒飾）喺廁所整水喉，三位都小白色小背心上陣，畀啲水整到濕晒，透晒啲肌肉出嚟，睇到人流晒口水！仲畀金牌監製瓜姐（陳嘉佳飾）睇中，想簽佢哋做星！而現實中吳偉豪、周嘉洛同埋焦浩軒都係上位小鮮肉嚟！

周嘉洛現時24歲，佢最出名就係喺《愛．回家之開心速遞》演金城安。佢自小就立志做演員，佢喺香港讀完中三就去咗澳洲留學，但之後因為種種原因冇繼續升學，之後回流返香港，喺機緣巧合之下入讀第28期藝員訓練班。《愛．回家》夠入屋，日日打開電視都有得睇，令到廢青金城安多咗人認識，而佢都憑自己努力，喺《萬千星輝頒獎典禮2019》拎到「最佳男配角」，仲係呢個獎項歷年最年輕得獎者，前途無限！

「朱凌凌」吳偉豪今年21歲，十分年輕。佢就讀國際學校，講得出一口流利英文，而佢自小鍾意演戲，喺父母無限量支持下，佢投考第28期無綫電視藝員訓練班入行。吳偉豪大隻又靚仔，個樣勁似混血兒，外在因素已經贏晒，但其實佢自己都好有上進心，佢試過主動敲監製房門，自我介紹主動出擊。吳偉豪仲有三個兄弟，大哥係消防隊長、二哥係飛機師，細佬係模特兒，四兄弟都高大靚仔，基因勁屈機！

28歲焦浩軒喺《愛．回家之開心速遞》「阿壯」彈出，佢同樣高大靚仔。2019年7月，焦浩軒做埋無綫親生仔，簽咗經理人合約，喺《解決師》中飾演「豬展」一角獲讚賞。另外，佢曾經同一齊主持《流行都市》嘅岑杏賢傳緋聞，但被女方狠狠落閘，真係慘慘豬！