模特兒夫婦撳「水魚」　氹鄧達智500萬

設計師通常都有自己特別喜歡的模特兒，現年62歲的著名時裝設計師鄧達智（William）在書中由許愛蓮、文麗賢及古嘉露說起時裝事，亦有分享較近期的御用模特兒Rosemary、Ana R.、陳繹嵐（前名陳嘉容）與馬詩慧等的合作經歷。

Ana R.好似瑪麗蓮夢露

翻開William的珍藏照，除了有當時20歲「卜卜脆」的Rosemary性感相及Ana R.露半球噴血照外，還有曾慶雲（Rosa）半祼上身的晒背照…

他說：「Rosemary 14歲入行，第一個騷就係行我嘅騷，見住佢父母離婚影響咗佢情緒，之後睇住佢交男友到後來結婚，但當時我患大腸癌冇辦法出席佢婚禮，我哋關係一直都係好Close！如果Rosemary係艷，相對嚟講Ana就係魅，天使樣貌、魔鬼身材，好似瑪麗蓮夢露咁性感。」

失婚婦投懷送抱

William當年單身未宣布「出櫃」，其實身邊人都意識到其取向，但仍有不少名模嗒他糖…

他笑說：「可能我仲有兩分姿色！情節好難講出嚟。（點追你？）成日搵我，投懷送抱、整嘢食、傳短訊畀我囉！其實早五年前都仲有，可能佢失婚，我哋喺外地相逢。（你魅力強勁？）係佢太孤獨。」

好友蕭芳芳寫序

講完情史，William還會在書中自爆被視為「水魚」的往事，由於他是新界鄧族後人，家境富裕，所以引來騙徒…

他說：「早排我睇咗齣印度電影，講光棍嘅故事，睇完之後決定將自己嘅故事寫出嚟！我嗰陣喺英國返嚟，有兩個Model同佢哋老公請我食飯，當年佢哋好有名氣，叫我問屋企人攞錢投資出自己品牌！（攞幾錢？）500萬！80年代嗰陣可以買幾間豪宅！但我唔會開名，之後打退佢哋。」新書尚未改名，已獲好友蕭芳芳寫序。