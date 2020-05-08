讚馬國明有安全感！劉佩玥一咀入戲嗌舒服

無綫小花劉佩玥在新劇《降魔的2.0》中與馬國明再續前緣，成為精靈的她不時撞破對方「好事」，成為網民熱話。她透露與馬國明的結局，似乎能夠打破其「與男拍檔冇好結果」的宿命，結局會是喜多於悲。講到劇中咀戲，劉佩玥指第二輯更有默契，與馬國明咀咀更是「一秒入戲」，她笑說：「以前拍咀戲要聽歌培養情緒，經過第一輯建立關係，自己又大個咗、經驗多咗，佢亦都畀到我安全感，所以拍得好舒服，一秒已經入晒戲。」

入行七年的劉佩玥經過多年磨練，演技終於開竅，近期拍劇在演繹上得心應手，問到可會寄望攞獎？她說：「唔會！一向工作目標都唔係為咗攞獎，只係希望達到對自己嘅要求，只係想做好自己，希望一直保持呢份初心。」茹素三、四個月的她除了身形明顯更弗，精神也飽滿，她笑說：「茹素係為咗健康出發，食咗之後精神好咗，連發脾氣都少咗！哈哈。」

談及去到「女人三十」應婚之年，可會考慮結婚？劉佩玥笑說：「細個諗過25歲結婚，但依個年齡已經離姐姐好遠！但係我唔排除會閃婚，如果搵到個愛我一生一世嘅，可以聽日就結婚。」至於緋聞男友周志文是否「真命天子」，她即耍太極：「佢幾好㗎，繼續傳佢啦！同佢係好朋友，繼續了解吓啦！」