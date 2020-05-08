東方日報C2：楊受成古天樂疫市合作打造10部港產片

英皇集團主席楊受成多年來支持香港電影業發展，眼見現時不少電影工作者受疫情影響冇工開，生計出現問題，旗下英皇電影與藝人古天樂成立的天下一電影公司昨日公布合作計劃，未來兩年將拍攝10部港產片，為影壇注入強心針！他們希望團結業界力量，令香港電影魅力得以繼續展現！

為防止新冠肺炎疫情蔓延，不少影視工作因應公眾安全及禁聚措施等需要停止拍攝，令製作量急速下滑，台前幕後的電影製作團隊生計大受影響，不少基層員工面臨前所未有的困難，同時業界亦面對人才流失等問題。

有見及此，英皇電影與天下一昨日宣布攜手合作，將於兩年內合製及發行共10部港產電影，希望在這個非常時期為香港電影注入新動力！10部電影主要在港取景及聘用本地電影工作人員，確保今次合作能夠為香港電影業界帶來實際支持，而該10部影片涵蓋驚慄、懸疑、愛情、喜劇等不同片種，望能為觀眾提供多元化選擇。

發掘高質劇本

對於今次合作，天下一電影方面表示：「希望藉着今次合作，可以發掘更多有質素的劇本拍攝製作，培育香港電影幕前幕後的新一代，希望為香港電影帶來新力量、新方向。」英皇電影亦表示：「眼見香港電影業因為疫情停擺，電影工作者因停工令經濟狀況陷入水深火熱之中，面臨嚴重人才流失的問題，感到十分惋惜。兩間電影公司希望以實際行動支持香港電影，協助本地電影業盡快復甦。」

英皇集團主席楊受成昨日接受電話訪問，指一個月前與古天樂見面促成合作：「四月初左右，我哋食飯傾到依家個市嘅情況，無論幕前幕後都冇工開，咁不如我哋合作吓，睇吓可以做啲乜嘢，好快就傾成咗！（呢個時候投資10部電影，覺唔覺得好大風險？）拍電影不嬲好大風險，依家最緊要幫到業界。（投資總額大約幾多？）呢個我同天下一有共識要保密，因為係商業秘密。」

預計三個月內埋班

如今影壇一片死寂，一月至今只完成了一部政府資助的電影《手捲煙》，開戲計劃可謂刻不容緩。楊受成與古天樂拍板合作即火速埋班，希望盡快開工，楊受成表示：「我哋即刻搵咗七、八個導演籌備，有啲導演做埋編劇就可以更快開，佢哋畀咗啲故事大綱出嚟，我哋已經定咗兩、三套，應該三個月內可以開始拍。（可以透露導演及卡士嗎？）因為全部未簽約，所以暫時未能公布。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：