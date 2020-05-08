米倉涼子同男友當街手拖手：無考慮結婚

44歲日本女星米倉涼子3月31日離開效力27年的Oscar事務所，自立門戶做老闆。而她與貌似男星尊尼特普（Johnny Depp）的阿根廷舞蹈家Gonzalo Cuello的戀情亦堂堂正正公開，早前有雜誌便拍到米倉左手無名指戴了珍珠戒指，似是男友所送的訂情信物。

封關前人肉速遞

不過，3月左右，男友Cuello暫別日本返家鄉阿根廷，但撞正疫症全球爆發，有雜誌指阿根廷封關導致男友無法回日本，米倉飽受相思之苦。但新一期雜誌《Friday》拍到Cuello已返回日本，4月中天氣寒冷的中午，拍到米倉與男友戴口罩在高級商店街購物，原來男友於3月20日阿根廷封關前趕及出國返回日本，目前兩人正在東京一起生活。

冇後悔獨立

5月上旬，雜誌拍到兩口子穿同顏色情侶裝戴口罩在鬧市拍拖，當眾手拖手，男方有時搭着米倉膊頭，態度親熱。數天後，記者在大街上與米倉做了個簡短訪問，問到她拍拖是否順暢，她沒有正面回答。至於成立個人事務所一事，米倉表示獨立完全無後悔。新公司改名「Desaflo」，來自西班牙文「勇於挑戰」的意思，由於西班牙文是阿根廷法定語言，相信是受到男友影響，不過米倉表示男友沒有在背後推動，獨立開公司完全與他無關係，她說：「我就是我，我過我的生活，想做甚麼就做甚麽，對獨立不驚訝。」

被問到有冇再婚可能，她呼口氣說：「這件事完全無考慮。」記者讚她同男友在電視節目跳舞好有魅力，她謙虛說自己仍是學生，還需要多多練習。