玄彬撼朴敘俊！金喜愛孫藝珍爭《百想》視后

《百想》公布電視部門各項提名，視帝視后競爭激烈！

韓國年度影視盛事《百想藝術大賞》每年頒發電影及電視劇多個獎項，今年《第56屆百想藝術大賞》將於下月5日在京畿道一山韓國國際展覽中心舉行，受疫情影響，頒獎禮將不會招待觀眾入場，屆時會透過JTBC電視台直播進行。

《百想》候選名單於今日公布。電視劇部門方面，不少網民都睇好金喜愛與朴海俊主演的JTBC熱播劇《夫妻的世界》，但《夫》劇最終未有入圍最佳作品。

最佳作品獲提名韓劇包括：《愛的迫降》、《山茶花開時》、《屍變朝鮮》、《 Hyena》、《Stove League》

而最優秀演技獎方面，男子部門入圍者包括：玄彬《愛的迫降》、姜河那《山茶花開時》、南宮民《Stove League》、朴敘俊《梨泰院Class》、朱智勛《Hyena》。

最優秀演技獎女子部門提名名單包括：孫藝珍《愛的迫降》、孔孝真《山茶花開時》、IU《德魯納酒店》、金喜愛《夫妻的世界》、金慧秀《Hyena》

至於《夫》劇的金永敏有份與《梨》劇的劉在明及《愛》劇的楊慶元等爭男配角，而女配角候選人包括《梨》劇的權娜拉、《愛》劇的徐智慧、金善映等。

男女新人獎方面，《梨》劇的安普賢將與《浪漫醫生金師傳2》的安炯燮、《18歲的瞬間》的邕聖祐與《山》劇的金康勳，及《意外發現的一天》李在旭爭男新人，至於《梨》劇的金多美則會與《夫》劇的韓素希等爭女新人獎。