因疫情錯過賀歲檔　粉絲網爆《尚氣》故事內容

首套華人擔正的漫威超級英雄片《尚氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)2月於澳洲開拍,但因新冠肺炎疫情而開工一個月後停工,至今仍未復工。而迪士尼已決定將影片由來年2月12日即農曆年初一押後至5月7日才上映。

而近日有粉絲網就爆《尚》的劇情與角色介紹,有指影片故事講述由劉思慕飾演的尚氣有在梁朝偉飾演的滿大人建立的孤兒院長大,而該孤兒院是專門訓練小朋友格鬥,尚氣最終逃離孤兒院擺脫滿大人。滿大人一直對尚氣窮追不捨,最終找到已成年的尚氣,並承諾以後不會再追捕他並給予他金錢與權力,但條件是要他參加一場格鬥大賽,比賽勝出者可獲得傳說中的10枚魔指環,這亦是滿大人最想要的東西,可惜他因年老不能參賽才找武功高強的尚氣代替比賽。

而網站亦指電影版會將原著漫畫作不少改動,漫畫中的尚氣擁有的超能力是分身術,但電影中會作改變。而角色方面亦會稍改動,華裔上位女星Awkwafina在片中將飾演滿大人的女兒Fah Lo Suee,但在原著漫畫中她的角色是尚氣家姐。