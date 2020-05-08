【《十八年後》兇手】唐嘉麟變黑化Rapper

劇集《十八年後的終極告白》殺人兇手終於曝光，由唐嘉麟飾演嘅保安「賴國明」殺人唔眨眼，扮演有精神病嘅「實Q」搞到一班師奶觀眾心慌慌，一時懦弱怕事，點知一見血就獸性大發亂殺人，媽呀～好驚呀！

大家見到唐嘉麟個樣係咪覺得熟好熟面呢？查實唐嘉麟係香港Rapper出身，「師承」MC界巨頭歐陽靖（Mc Jin），2009年以綽號KT之名闖入Hip Hop界，佢啲歌大家未聽過唔緊要，最重要係佢2012年加入無綫電視後，已經先後參與拍過逾廿套電視劇，今次由校園暴力受害者黑化變殺人兇手，又兇殘又可憐，考演技得嚟，仲令大家留下印象。

本身KT中三之後已經去咗英國讀書，之後回流香港工作，入行前做過售貨員、保險、律師事樓打雜、裝修等，直到一次籃球場上識到MC Jin，跟住對方一齊到TVB發展，對方又帶挈KT做《兄弟幫》主持，仲有唔少拍劇機會，KT就同林峯合作過《使徒行者》，去年仲喺《愛．回家之開心速遞》棒紅劉丹、羅樂林、陳榮峻同黎彼得組成嘅「大四喜」Rap Star！依家KT打理自家車房的生意之餘，堅持追夢繼續做音樂，大家得閒都可以Search嚟聽吓啱唔啱口味～