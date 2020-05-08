金喜愛爭影后！《上流》獲《百想》12個提名

李炳憲與金喜愛有份爭影帝影后，而《上流寄生族》則獲得最多提名。

今年韓國影視盛事《第56屆百想藝術大賞》將於下月5日舉行，受疫情影響，頒獎禮將不會招待觀眾入場，屆時會透過JTBC電視台直播進行。

今日公布電影部門各項提名，由奉俊昊執導的《上流寄生族》合共獲得最多12個提名，當中包括最佳電影、最佳導演（奉俊昊）、最佳劇本（奉俊昊）、最佳男女主角、最佳男女配角、最佳男女新人、最佳美術與攝影合共12個提名。

部分提名名單：

最佳電影：《上流寄生族》、《EXIT：極限逃生》、《82年生的金智英》、《南山的部長們》、《我們與愛的距離》

最佳男主角：《上流寄生族》宋康昊、《南山的部長們》李炳憲、《狩獵的時間》李帝勳、《EXIT：極限逃生》趙正錫、《天文》韓石圭

最佳女主角：《上流寄生族》趙汝貞、《致允熙》金喜愛、《生日》全度妍、《未成年》金素貞、《82年生的金智英》鄭有美

最佳男配角：《上流寄生族》朴明勳、《燦實也多福》金永敏、《我的特別兄弟》李光洙、《南山的部長們》 李熙俊、《神之一手》元賢俊

最佳女配角：《上流寄生族》朴素丹、李姃垠、《我們與愛的距離》金詩曦、《愉悅的音樂專輯》金國熙、《82年生的金智英》金美京

最佳男新人：、《愉悅的音樂專輯》 丁海寅、《上流寄生族》朴明勳、《狩獵的時間》朴海秀、《陪審員們》朴炯植、《寶熙與綠茶》安智浩

最佳女新人：《上流寄生族》張惠珍、《我們與愛的距離》朴智厚、《燦實也多福》姜末琴、《致允熙》金素慧、《未成年》金慧埈