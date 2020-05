藝人王敏德(Michael)與名模馬詩慧結婚28年,「鎳婚」之喜二人就選擇喺社交網大晒陳年婚照,一個係混血男神,一個係霸氣名模,即使係28年前嘅婚照都好有Feel,仲花臣多多,其中一張就見到王敏德出動「大哥大」手提電話作狀報喜,而馬詩慧難得露出少女式甜笑,真係好鬼煙韌~~

王敏德窩心留言:「In 1992 I married the LOVE of my Life!!! 28 ❤️❤️❤️ Happy Anniversary!! Thank you for always taking care of us.(1992年我娶了一生摰愛!結婚28周年!i感謝你一直的照料。)」而二女王麗嘉亦有晒出父母年輕合照,見王敏德同馬詩慧鏡頭前Sweet爆咀嘴,靚到好似劇照咁,另一張相就見到佢哋以純白情侶Tee合照,大擺Chok甫,真係養眼又合襯!