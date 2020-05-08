【快手快腳】阿嬌賴弘國拍拖到離婚3年玩完

藝人鍾欣潼（阿嬌）2017年10月承認與台灣「醫界王陽明」之稱的賴弘國拍拖，男方不時來港探望女友，表現溫馨。2018年1月31日凌晨，阿嬌在社交網上載鑽石戒指並宣布婚訊，同年5月，二人於洛杉磯舉行婚禮，雙方家人、經理人霍汶希和「龍虎豹蛇」成員鄭希怡、容祖兒、蔡卓妍亦有出席。同年12月，二人移師香港舉行盛大婚宴，好友楊丞琳、陳妍希、張韶涵、任達華、張智霖、袁詠儀、溫碧霞等均有出席，場面盛大。

婚後阿嬌受訪時曾透露，兩人結婚時的費用全由男方支付，坦言丈夫感到很大壓力，笑言「結到快要破產！」而香港豪華婚宴則由有英皇集團主席楊受成包辦，為丈夫省了不少開支。

喜歡小朋友的阿嬌一直想為人母，2016年已雪藏的3粒卵子積極為當人母做準備，婚後亦不時叮囑老公抽時間驗身，無奈老公表現「佛系」，一直未有佳音，阿嬌更加直認兩個人太忙，公開怨老公唔肯配種！

2018年，二人更破天荒參加內地真人騷節目《爸媽學前班》，透露二人如何為生兒育女作出準備。節目中二人大晒恩愛講感情事，阿嬌被問到為何愛上對方時，她表示賴弘國有一顆愛心和有他的工作態度、對病人親切，自己不舒服獲得他的溫柔呵護。