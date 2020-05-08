祝福呂方結婚　舊愛鄭裕玲點歌當禮物

55歲的呂方被爆跟細16歲的女友Rainbow已拉埋天窗兼快為人父，加上年底會於紅館開騷，實行三喜臨門！舊愛鄭裕玲（嘟姐）今日如常揸車到電台開咪，身穿休閒服的嘟姐一見到傳媒即揮手打招呼，身旁一直有助手陪同，然後嘟姐主動要求去到室內做訪問，似乎有備而來。

問到有可悉呂方做爸爸一事？嘟姐大方送上祝福：「有睇到新聞，好恭喜佢呀，聽講係三喜臨門，好恭喜佢哋呀，希望佢哋永遠幸福、一家大細都幸福。（有私下親自Message呂方恭喜？）冇親自啦，冇聯絡，透過報道送祝福啦！（會好意外？）我哋都分開咗咁耐，冇話咩意外唔意外，大家都Move On，但非常之戥佢開心。」

問到可會挑選禮物，會支持對方年底的紅館騷？嘟姐均回應：「遲啲先算啦！（認識Rainbow？）差唔多啦！其實唔好繼續繼續咁樣問啦，總之恭喜佢哋！」說畢便應傳媒要求停低影相，繼而由助手陪同下上樓開咪。

未幾，嘟姐在主持的電台節目中，趁新聞播出前的點歌時間，突然再透過大氣電波公開向呂方送祝福：「希望佢哋一家人幸福、快樂！」然後點播由呂方主唱的《彎彎的月亮》當「禮物」。