【揭離婚真相】賴弘國：婚前派對你已說後悔

藝人鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國離婚，好多人想問原因，在消息傳言滿天飛之際，阿嬌突如其來一句「雙方沒有任何怨言」來親證離婚......此時此刻，最痛一定是賴弘國，你出招我也毫無保留，他選擇親揭離婚真相。

賴弘國發這段長文，明顯早有鋪排，先說他們愛的故事，怎樣在世界各地留下愛的足印，他還讚阿嬌是如何受歡迎，一個小醫生配上大歌星，是想也未想過，一句：「她送了我手錶，送我衣服，送到我叫妳不要再送了，妳還是忍不住要幫我買！」可見阿嬌為令愛苗成長，實是義無反顧。

但為何阿嬌會提出離婚，賴弘國先甜後苦，文中道出真相：

「回想2018時，LA的婚前派隊後妳突然變的冷淡，我問妳為甚麼，妳跟我說妳後悔了，妳沒有很愛我，覺得自己不適合婚姻，我們討論了許久，還是決定再一起努力。 今年3月，妳打來跟我說：對不起，以為婚後會慢慢愛上我，但真的沒辦法，想要分開時，我還以為妳在開完笑。 直到收到妳寄來簽了字的分居協議，我從難過到憤怒到失落到接受現實，我想人生就是如此，雖然到現在我還走不出來，但謝謝妳誠實的告訴我妳的感受，讓我們可以走向不同的未來。 」

其實阿嬌跟賴弘國之前出席內地節目時，賴弘國曾坦言與阿嬌結婚時面臨的壓力非常大，並說:「沒想到結婚能結到破產」，阿嬌則表示：「我的底線就是不希望拿錢把自己嫁出去。」當時賴弘國還表示兩人在一起的時候曾把銀行卡給阿嬌，讓她隨便用，但阿嬌逛完商場後，賴國弘稱：「那個卡還是放我這裏好了。」似乎是付不起對方的使費。

據知情者說，原來賴弘國早已不甘阿嬌後悔結婚，一直對此耿耿於懷，二人婚後經常分隔異地，已淡的關係變得更淡，而這段千字文早已撰寫，為阿嬌帶來了「炸彈」等她去拆解。

知情者又指，賴弘國文字掩飾文字不錯，他文尾一句：「我還是會跟妳求婚，和妳結婚。 下次來台北我們再一起去喝運頓梗湯吧！」着實跟阿嬌早已後悔，形成強烈對比，彰顯自己有多情深。