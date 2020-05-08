離婚仍撐新店開幕　阿嬌賴弘國婚變有迹可尋

離婚後，阿嬌仍為賴弘國的新店開幕撐場，可謂有情有義。

藝人鍾欣潼（阿嬌）驚爆同台灣「醫界王陽明」賴弘國離婚，結束短暫婚姻，但其實佢哋兩個結婚唔算好耐，之前已經傳出賴弘國喺社交網「關注巨胸網紅」及阿嬌「睇直播課金畀小鮮肉」！

刪關注32C巨胸網紅

先講賴弘國關注巨胸網紅呢單，去年有爆料者指賴弘國趁阿嬌工作期間，偷偷喺女網紅社交網畀Like，之後又喺社交網關注擁有32C巨胸台灣網紅趙寧寧，但之後立即取消關注，隨即又一張賴弘國着住浴袍笑笑口嘅視訊截圖，最後賴弘國發聲明否認傳聞，而阿嬌亦為對方護航：「開學第一天，這個熱鬧我們不湊啦，雨女無瓜（與你無關）」。不過隨即離婚消息出現，唔少網友發現呢個護航博文已經消失。

重金送禮物冧小鮮肉

而喺三月進行自我隔離嘅阿嬌，被發現喺某平台收看小鮮肉男主播余衍隆嘅直播，合共豪擲六萬元人民幣同禮物冧仔，事後阿嬌經理人方面代為回應，指佢一直有留言社交平台網紅，當時係佢第一次送禮物，但係用人哋嘅帳戶玩，送禮物嘅意義指係幫佢PK可以獲勝，但最後對方都輸咗。

離婚後仍撐新店開幕

最後，翻查二人社交網，雖然二人喺3月1日離婚，但喺賴弘國喺3月14日上載婚照，祝對方白色情人節快樂，而阿嬌亦喺3月18日喺社交網幫對方醫美診所宣傳，所以唔少網友對佢兩個離婚一事感到驚訝。