乳頭瘀晒！何遠東自爆被陳山聰「施暴」

藝人何遠東今日上電台宣傳無綫熱播劇《十八年後的終極告白》及《降魔的2.0》，他劇透謂《十》餘下一個星期的劇情峰迴路轉：「拍都覺得恐怖，會有生生死死，大家都話係暗黑劇，個結局都好破格，未必係開心，要同觀眾打定底。」

他又乘機「投訴」陳山聰對他「施暴」，因劇外、劇內經常被對方捏乳頭：「兩日前見完佢，又被捏，返到屋企沖涼捽胸口覺得好痛同見到瘀埋，先諗番起畀佢捏完，佢已經變成習慣，戒唔到。」又笑爆說將來會搵山聰囝囝「報仇」：「彈佢⋯耳珠，等佢腫啲，睇落有福氣呀！」

憑劇人氣急升的他，最近更榮升做老闆，他自爆：「同咗幾個朋友夾資，每人6位數字，喺網上賣家品。（開始咗？）營運中，其實都籌備咗2年，自己係啲好穩陣嘅人，所以要準備好晒先推出，每件貨自己都有試用過，全部都好實用，依家開始係逆境自強！」笑問可會做埋生招牌？他大笑說會，又指會碌爆人情卡，搵好友幫手宣傳：「一定會搵胡鴻鈞！（搵埋佢緋聞女友蔡思貝？）我同佢都係好好朋友！仲會搵埋黃智雯添！」追問會推薦甚麼家品給胡鴻鈞及蔡思貝這對緋聞情侶？他抵死笑話：「情侶浴巾！如果佢哋係一齊嘅話，就送條包得住我嘅浴巾畀佢哋，咁實包得晒佢哋兩個人！黃智雯我都會送嘅。」