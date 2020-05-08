阿嬌離婚　過來人羅霖感同身受

藝人羅霖與大仔Nathan出席網上音樂會錄影，合唱《真的愛你》，她說：「開心大仔陪我唱歌，早兩日葉家寶叫我同仔一齊唱歌，我搵細仔，點知佢唔肯，話唔識中文，冇諗過大仔肯陪我，佢已經23歲都肯陪我，真係好感動，係咁多年來最好嘅母親節禮物，其實有仔嘅陪伴就已經好感動。」問到可是常常不陪媽咪？大仔笑言：「我會嘅，平時都會一齊食飯，又會打下麻將。（今年母親節送咩？）會送卡，同埋都會下廚，會煮媽咪鍾意食嘅番茄炒蛋畀佢食。」

講到大仔靚仔又有才華，可會入行？他坦言：「冇呀，我性格內向，淨係對跳舞、Model多啲興趣，對演藝冇咩興趣。」羅霖又笑言：「記得佢12歲我帶佢睇我拍戲，點知睇完半日佢就話冇興趣，因為發覺等多過做。」

另外，提到鍾欣潼驚爆離婚，身為過來人的羅霖驚訝說：「係咩？我估可能因為成日分開兩地，的確比較難維繫，我都曾經試過，未結婚前同一個加拿大嘅拍拖，但好難維繫，當你好需要佢時，但佢唔係你身邊，之前仲要淨係靠電話、寫信，依家又大引誘，所以如果我將來搵另一半都要搵喺身邊嘅，需要佢時可以出現喺身邊。」

葉家寶險中暑暈低

另外，同場有創世電視榮譽顧問葉家寶，他坦言今早六點就來到現場，又自爆中暑差些暈低：「因為啲太陽一時又猛一時又落雨，好辛苦，所以呼籲朋友可以支持，我哋呢個音樂會角度係由中環呢邊望過去九龍，同許冠傑、郭富城唔同，呢個音樂會聽日會喺網上唔同平台睇到。」他又開心邀得很多很久不見的朋友來做嘉賓。