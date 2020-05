前港姐朱智賢同人夫黎振燁因拍無綫新劇《食腦喪B》譜出感情,事後女方指抽離唔到角色,而男方則與大肚妻現身,並話與朱只係維持數星期嘅霧水情緣,點知轉頭朱智賢男友謝東閔喺社交網爆Seed鬧爆,指黎振燁講大話!

似乎已經平復心情嘅謝東閔,今日上載新相喺社文網,見佢上載一張露營照微微展露笑容,英交留言指風雨即將過去,更展望向前:「Be strong , because things will get better , it may be stormy now ,but it never rains forever (要堅強,因為事情會變得更好,依家可能會有風雨,但呢啲風雨唔會一直落去!)」而好友周志康、連詩雅、張名雅及楊潮凱等人亦有留言,為佢加油打氣!!