韓庚做「催淚拳王」　打真軍禁食米飯3個月

藝人韓庚、鄔君梅、蔡書靈主演，姜皓文、張鈞甯友情演出的電影《我們永不言棄》由周顯揚監製執導，更將於母親節放映優先場。電影雖然有刺激動作場面，但其實戲中拳王韓庚和患病女兒（蔡書靈 飾）的親情才是戲肉，觀眾看時都是一致流淚。

在戲中飾演前度拳王的韓庚，在知道自己這部口碑甚佳的新作即將要在香港公映時也十分興奮，他說：「很高興，這部電影不論是主題還是電影的名字，在當下來說都有很積極的意義，希望觀眾朋友們都可以像這部電影一樣，生命就像一場拳擊，我們要戰勝這場人生的比賽。」紅遍亞洲的他，在這部集激情搏擊、催淚溫情於一身的年度話題作中，飾演剛出獄的過氣拳王。為了讓這拳王角色更有說服力，開拍前周顯揚已事先聲明拳擊場面全程「打真軍」，真拳實打沒有替身之餘，更需禁食米飯麵三個月，完全進入了作戰狀態。

而姜皓文飾演有頭有臉人物，本着義字當頭，在韓庚陷入低潮時挺身而出大力扶持，有十分亮眼演出。姜皓文知道電影選在母親節和觀眾見面後，也十分認同說：「呢部戲應該會好易打動觀眾嘅心，不過唔係用拳頭，係用親情、父女情及友情，我覺得大家一定會感受到。」

而有份參演的寰亞電影00後新小花李詩穎（Maxi Li）飾演媽媽，但其實她才二十歲，但周顯揚一直誇獎她有超乎同齡人的成熟，對此她也謙虛地回應說：「自己也是第一次挑戰媽媽這角色，我也用了很大的努力，演完了這個戲後，感覺這電影是一部包含合家深情與勵志奮鬥的溫暖之作，希望大家在母親節也一起來支持一下我這個年輕媽媽。」