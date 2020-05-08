《花樣男子》奪最想重播劇集！木村作品十大不入

新冠肺炎在日本續肆虐，4月新劇大受影響，不少日劇都要延期播映，各大電視台急急改為重播經典日劇《野豬大改造》、《仁醫》及《派遣的品格》等，但卻有意外收穫，重播劇取得雙位數收視，比不少新劇集還要好。

日本網站Model Press於是舉行「最想重播的50大日劇」投票選舉，由3.5萬網民投票選出，結果井上真央與松本潤於2005年主演的《花樣男子》成為觀眾最想重溫劇集，堀北真希主演的2007年劇集《花樣少年少女》奪第二，山下智久、新垣結衣、戶田惠梨香主演的《緊急候命》（Code Blue）系列排第三位。日劇天王木村拓哉的經典劇未能打入十大，僅得《Good Luck!!》（夢想飛行）、《悠長假期》打入50大，分別排第11及13位，還有很多經典劇如《東京愛的故事》、《同一屋簷下》、《半澤直樹》等都未能入50大，證明現代劇迷的口味已改變。

「最想重播的50大日劇」頭10位

1位：《花樣男子》（3,452票）

2位：《花樣少年少女》（2874票）

3位：《緊急候命》（Code Blue）系列（2767票）

4位：《我Miss係大佬》系列（2701票）

5位：《池袋西口公園》（2480票）

6位：《anego》（2223票）

7位：《求婚大作戰》（1999票）

8位：《窮小姐x富哥哥》（1987票）

9位：《花過天晴～花男Next Season》（1985票）

10位：《大叔的愛》系列（1788票）