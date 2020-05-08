阿旦籌備10日開騷　城城綵排歌聲震維港

郭富城在維港旁邊的商場天台進行綵排，歌聲響徹雲霄，並向傳媒揮手致謝。

天王郭富城明日假尖沙咀某商場天台舉行直播慈善演唱會，城城於晚上7時半到達演出場地進行綵排，由於被安排行特別通道，令傳媒未能採訪。

場地入口位置跟上次歌神許冠傑舉辨的一樣，舞台面向維港，至於外圍豎立了通告指正舉辦私人活動，工作人員必須出示工作證方可進場，而現場亦圍起多個藍色帳篷，無法看到現場情況。

不過，可以聽到城城唱出《對你愛不完》和《狂野之城》等金曲，全部以快歌為主，同時亦聽到主持鄭丹瑞的聲音。

音樂騷約綵排至晚上8時許，之後鄭丹瑞（阿旦）、舞蹈員陸續離開。阿旦表示今次演唱會一呼百應：「同城城傾咗一次之後，用咗十日時間就搞掂，一來成班dancers同佢合作無間，而我哋就因為有咗上次阿Sam（許冠傑）嘅經驗，所以成件事好快成事。」

講到今次演出人數較多，他說：「除咗城城外，所有dancers都會戴晒口罩嚟跳，佢哋其實係好辛苦，但安全起見，我哋會做晒呢啲措施，唔會鬆懈，雖然dancers好辛苦，但佢哋後生仔愈辛苦愈鍾意，有得參與係好開心，一個鐘頭佢哋唔夠喉。」

直至9時10分左右，身穿自己慈善基金會會Tee的城城在經理人小美陪同下行秘道離開，心情大好的他還向傳媒揮手。