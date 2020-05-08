按摩店中介倒閉！鄧洢玲被拖欠5位數

藝人鄧洢玲（阿旦）位於銅鑼灣的按摩店因疫情關係停業消毒，到條例放寬後，今日重開，阿旦親自落舖坐鎮，她表示等了很久：「差唔多停咗41、42日，尋日開始好多朋友send message祝我開番舖，有啲朋友同fans又預約嚟撐場，好鼓勵到我。」她透露重開會推出更多措施刺激生意：「會做好乾淨企理先，都會主動幫客人分開位坐，唔好迫埋，又會做多少少窩心嘢，煲咗啲自家潤肺糖水畀客人飲。」

阿旦又透露過去一個多月心情好忐忑：「身邊好多朋友畀唔同意見，有啲叫我壯士斷臂，遲啲捲土重來，依家都托賴、感恩，雖然呢個行業唔係超級賺錢，但係我鍾意嘅項目，除咗演藝事業，呢度就係我投放最多心血嘅地方，真係好似自己親生仔，所以我真係冇考慮過壯士斷臂。」她坦言有申請借錢：「政府推出計劃畀中小企借錢，我哋都有申請，唔想影響營運、員工生計，呢度係做得幾好，唔想嘥咗啲嘢。」她坦言有出動到「私己錢」：「由上年開始就已經有貼錢，有時蝕啲，有時又和番，但之後就到疫情。」她又指開舖3年，之前曾想過開分店，但幸好未落實，否則更蝕。

她又自爆有間按摩店、美容院網上中介平台倒閉，對方欠她逾萬元：「中介上個月close，我都唔知，我哋之前有催，但諗住大家辛苦就算啦，之後見到新聞先知呢件事，見到其他舖頭喺消委會告佢，佢新年前仲叫我哋開多幾個位畀佢哋做，但我哋好彩冇開。」並表示對方由12月開始欠她錢：「到3月，起碼爭我哋過萬，我哋畀咗服務個客，佢嗰邊收咗錢但冇畀番我哋，最衰係佢明知自己搞唔掂，但仲叫我哋同其他舖頭開多幾個位嚟做宣傳，佢就可以收多啲客嘅錢，不過應該捉唔到佢喇，因為佢係網上，冇實體店。」