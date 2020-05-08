為仔女甘願放棄一切　鍾嘉欣唔覺大犧牲

藝人鍾嘉欣（Linda）於2016年事業高峰時宣布與脊醫老公Jeremy結婚，之後便以照顧家庭為由，淡出娛樂圈，同年母親節當日宣布懷孕，8月誕下女兒Kelly。她更三年抱兩，2018年誕下兒子Jared，現時女兒及兒子已分別三歲多及一歲多，一家四口於加拿大生活相當幸福美滿。母親節快到，Linda亦與大家分享做母親的喜悅、滿足和得失。

Linda接受東網訪問時坦言自小便幻想有一日可以成為母親，看着媽媽為姐姐、哥哥及自己作出犧牲養育他們，故望有一天可以做到如自己母親一樣的角色。不過入娛樂圈後，事業上的確有很多想法及嘗試，她坦言曾猶豫自己是否真的可以做到：「不過上天安排，就係要我好快，三年入面生咗兩個小朋友，經歷過程，當然有好多幸福感覺，開心、期待嘅時刻，但當中都有好多疲倦、唔舒服嘅時候，我愈嚟愈體驗到我媽媽嘅能力、辛苦。」

現時專心湊兩個小朋友的她直言實在不容易，所有都是由零開始，既要關注他們的飲食、健康和學習，回憶當日生小朋友，Linda笑言：「每一胎都好辛苦，兩胎我都係順產，十月懷胎由開始作嘔，個肚變到好大好重，甚至有痛症出現，生時都捱咗好長時間，生阿女時要痛廿幾個鐘先生到，生阿仔時都十幾個鐘，過程係興奮，但又好痛，不過時間過得好快，依家要開始了解、認識佢哋，依家啲性格都出晒嚟，真係好可愛。」Linda表示現時無論煮食或替寶貝們沖涼，都是自己跟老公一手一腳做，雖然辛苦，但見證他們每一個成長時刻，都會覺得付出是值得的。

她坦言每年的母親節都簡單地過，自己不喜歡花巧，人愈大，愈希望一家人齊齊整整、健健康康、和和諧諧便足夠。她謂：「做母親真的不容易，子女永遠最黐媽媽、視媽媽為榜樣，所以做媽媽每一日都要提醒自己做好，能夠訓練到自己EQ、耐性及講說話嘅方法，有時更要用一個小朋友嘅思想，同佢哋溝通，令佢哋明白。」

Linda表示現階段小朋友很重要，自己縱使放棄其他都會陪伴在他們身邊：「事業上我真係放慢咗好多，我都有飛返港見吓啲朋友、粉絲、傳媒，除咗咁樣，我好少工作，我都好慶幸自己嘅工作咁flexible（彈性），可以唔喺香港都保持到，感恩暫時可以有多啲時間同我嘅小朋友一齊。對我嚟講，我唔覺得自己好大犧牲、好偉大，每個人唔同時段就要經歷唔同嘅嘢，到我生咗小朋友，就係我要照顧佢哋嘅時候，其餘嘅嘢可以等，但小朋友成長係唔等得嘅！」