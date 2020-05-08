兩個阿媽真爆炸　笑談林凱恩係大頭蝦

在劇集《愛．回家之開心速遞》飾演乖乖女「譚育英」（Bonnie）的藝人林凱恩（Iris），在疫情艱難時期，仍工作不斷，除繼續拍攝《愛》劇外，更有份拍攝劇集《食腦喪B》，連帶近日熱播的《降魔的2.0》，亦有其演出。收入不錯的她，趁母親節除孝敬媽媽外，更邀請劇中母親「譚何容儀」吳香倫一同慶祝。

為報答兩位母親，除做人肉按摩機外，又分別送上耳環及戒指作為母親節禮物，令兩位母親笑得合不攏嘴，甜到入心！

自幼Iris在單親家庭長大，與母親相依為命，早前林媽媽在農曆新年與朋友到以色列旅行12日，但Iris因工作關係未能同行，所以只能留港等待媽媽歸來，在加上當時疫情剛爆發不久，令她擔心不已，指度過人生最難過的12天：「因為我唔知歐洲嗰邊係咩環境，在加上嗰排我拍劇時間好密，我一個人返到屋企，覺得好空虛，平時有媽咪煲湯畀我飲，但嗰陣得番我一個人，亦體會到媽咪做家務係好辛苦，意志力要好堅定，要捱眼瞓洗埋衫先可以瞓覺，所以我一直都知道佢辛苦，好錫佢。」但林媽媽爆料指歡樂過後，回家要幫她執手尾：「我返到屋企，發現洗衣機入面全部都係佢嘅污糟衫，所以我第一時間係幫佢洗衫，連我自己去旅行嘅衫都唔洗住。」Iris即時補鑊，指會加家用報答媽媽：「我會隨住工作量加家用，同埋平時我同媽咪出街使費都係我畀晒，因為我真係知道佢辛苦。」

而吳香倫亦大讚這位「女兒」聰明乖巧，在現實生活亦視她為媽媽一樣，但笑言她與劇中角色性格相反，非常大頭蝦：「記得有次有位同事請我哋食雪糕，我當時有少少唔舒服，食到一半，佢叫我唔好再食，好關心我。好多次收工想約佢食飯，佢話唔得，話約咗媽媽。所以我其實我好羨慕林媽媽，有一個咁靚、咁叻又咁乖嘅女，不過佢份人好大頭蝦，成日都冇手尾唔見嘢。」而林媽媽亦再爆料，指女兒與劇中性格相反，笑言母女角色掉轉：「劇中佢係好聽父母說話，但現實佢係掉轉，佢話一我唔可以話二，份人好固執，但基本上佢都好乖，依家佢大個咗，係佢照顧我多咗，我一少少唔舒服，佢變得好緊張，叫我要睇醫生，仲話我一定講有咩唔舒服，唔准唔講，變咗佢係阿媽，但呢啲感覺係好開心同好窩心。」