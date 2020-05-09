媽媽，我愛你！汪詩詩獲大女讚Superwoman

甄子丹太太汪詩詩有對可愛、孝順又乖巧的子女，感到好幸福！

明日是母親節，「宇宙最強」甄子丹太太汪詩詩透露，會跟一子一女及母親三代同堂慶祝，講到禮物，一對仔女都不肯透露，詩詩笑說：「佢哋通常會畫卡同送花，Jasmine試過為我作歌同表演，細佬就會親自下廚。」

媽媽是最佳好友

兩名小朋友都大讚詩詩是個思想開明及風趣的好媽咪，給予他們無限支持，Jasmine更視詩詩為最好朋友及模範：「媽咪唔止照顧我同弟弟，仲會照顧所有人，佢又要兼顧公司，佢係Superwoman，希望將來都可以學媽咪咁！」Jasmine更趁訪問的機會向詩詩表白：「媽媽，我愛你！」但未講完已經哭了起來。

感恩得到子女體諒

深受感動的詩詩很感恩，有對乖仔乖女，她自爆試過因兼顧家庭與工作而太大壓力，曾為小事而向子女發脾氣：「我事後會同佢哋講對唔住，我同個女講，我第一次有個咁大嘅女，好多嘢都係第一次經歷，有啲位我都會錯，要佢體諒我，囡囡好明白，佢真係好乖！」

幫仔女拍片畀子丹睇

由於老公子丹工作繁重，跟子女的相處時間較少，照顧子女的責任都落在詩詩身上，為維繫子女跟爸爸的感情，她會將仔女一舉一動報告子丹：「子丹最長試過三個月唔喺香港，中間可能只能返嚟一、兩日，我成日幫小朋友拍片畀子丹睇，佢哋洗牙、睇醫生都會拍片。我最心痛係記得佢哋細個會突然喊，佢哋話因為掛住爸爸。」

壓力變作動力

身為星二代，Jasmine坦承是壓力，同時也是動力，令她做得更好，希望家人能因她而感到驕傲。她能歌善舞，問是否有興趣入行？她說：「表演係我嘅興趣，將來未決定。」不過詩詩卻沒有讓女兒入行的想法：「呢行要付出好多、犧牲好多，佢仲細對呢行唔了解。」至於James則希望將來成為大廚。

髮型： Kenji Ng @ PP IL Colpo

化妝： 諺瞳.小白

場地：四季菊@帝苑酒店