東方日報C1：與賴弘國離婚　阿嬌：雙方不能有怨言

鍾欣潼（阿嬌）與台灣美容醫生老公爆今年3月閃電離婚，被分手的賴弘國高呼：「她不愛我！」直接將離婚罪名加諸於阿嬌身上，明知愛得不夠的阿嬌後悔莫及，寧願親手了結這段婚姻，對賴弘國並不抱怨，獨自承受離婚的傷痛。

現年39歲的阿嬌，2018年閃嫁台灣「醫界王陽明」賴弘國（Michael），婚後狀甚恩愛，昨日離婚消息傳出後震驚中港台，據知阿嬌與賴弘國當年火速撻着，拍拖兩、三個月便宣布婚訊，先在美國洛杉磯舉行婚前派對，同年再在香港簽字註冊及擺酒，但新婚不久，阿嬌即後悔「嫁得太快」，曾經提出過一次離婚，當時賴弘國極力挽留，加上二人簽約拍內地真人騷，阿嬌遂撐下去維繫這段婚姻，惜最終都是徒然，正如賴弘國唏噓地說：「她不愛我。」

其實阿嬌曾經自爆結婚時的費用全由男方支付，笑指賴弘國好大壓力，並說：「結到快要破產！」明顯為一直被指「女尊男卑」的他說好話。二人婚姻亮紅燈之際，雙方都認真審視過，不難發現賴弘國在社交網大晒夫婦一幕又一幕甜蜜片段，無疑二人努力修補裂痕，感情升溫一度重回正軌，但時間並沒有令阿嬌加添對老公的愛意，今年2月賴弘國曾經兩次飛到馬來西亞探老婆班，但回台後卻收到阿嬌寄出的離婚協議書，一直處於被動的他知道阿嬌心意已決，只好簽字同意，由於雙方結婚前就協議財產獨立，故不存在財產分配問題。

阿嬌親證雙方已經簽了分居協議，希望能夠給大家一個冷靜期，她說：「兩個人相處是一個大學問，雙方也不能對大家有甚麼怨言，這始終是我和Michael之間的私人事，只想講我們還是很尊重對方的，其他都不再多說，以後關於婚姻的問題，也不會再回應，謝謝各位的關心。」阿嬌即使承受着離婚的壓力和傷痛，還是不願自挖瘡疤任人宰割，相反賴弘國毫無保留，似心中淌着血寫下長文親揭離婚真相。

明顯早有鋪排的賴弘國，在其社交平台先交代回復單身，之後詳述與阿嬌的愛情故事，描述一人怎樣在世界各地留下愛的足印，還讚阿嬌是如何受歡迎，一個小醫生配上大歌星，是他想也未想過。

「沒有很愛」仍堅持結婚

賴弘國表示一直深愛着阿嬌，亦盛讚她是位好太太，總是把家打掃乾淨，在他的事業也經常給予鼓勵，他恐怕這輩子都報不了這個恩情，不過甜蜜的另一面，教他痛苦不堪：「回想2018時，LA的婚前派對後你突然變得冷淡，我問你為甚麼，你跟我說你後悔了，你沒有很愛我，覺得自己不適合婚姻，我們討論了許久，還是決定再一起努力。今年3月，你打來跟我說：對不起，以為婚後會慢慢愛上我，但真的沒辦法，想要分開時，我還以為你在開玩笑。直到收到你寄來簽了字的分居協議，我從難過到憤怒到失落到接受現實，我想人生就是如此，雖然到現在我還走不出來，但謝謝你誠實的告訴我你的感受，讓我們可以走向不同的未來。」

心情低落的阿嬌昨日足不出戶，媽媽一直陪着她解憂，本來今日阿嬌會聯同好姊妹蔡卓妍（阿Sa）、容祖兒及經理人霍汶希一同做網上平台直播，但已取消並改期，待阿嬌心情平復後再安排。而阿Sa、祖兒及英皇同門尊重阿嬌的意願，一致不作回應。阿嬌的台灣歌手好友楊丞琳亦稱任何人的感情都不該由外人來評論，故無法回應。

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