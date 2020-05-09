慈善冇限期！郭富城直播騷爆汗喪跳

天王郭富城今日在尖沙咀露天場地舉行網上慈善演唱會，為受疫情影響生計的舞蹈員及電影幕後工作人員籌款。他聯同近百舞蹈員一同表演，以《對你愛不完》掀起序幕，他表示：「今次演唱會對我好重要，因為我由舞者出身，但今時今日好多舞蹈員失業，所以希望透過演唱會為佢哋紓困，好多嘢有限期，唯獨慈善係冇限期同係即時。」戴上黑超的他期間除低副超抹汗，穿上短袖衫的他又大騷麒臂。

連唱幾首慢歌後，唱到《Para Para Sakura》時，城城又與一班Dancers熱舞，之後城城提到：「今次唔止幫身處困境嘅舞蹈員，亦會幫助電影幕後工作者，佢哋冇工作冇收入，《Para Para Sakura》係我多年前嘅一首主題曲，而另一首意義深刻、為我帶嚟第一個電影榮譽嘅歌就係《三岔口》，多謝幫過郭富城嘅電影幕後工作人員。」而直播期間見到很多網友都有捐出善款。

城城與一班Dancers表演到《分享愛》時，他與Dancers拍手講加油，又排出個「心形陣」，之後城城提到：「慈善係我終身事務，我成立慈善基金會係有原因，因為受媽媽影響，佢細個帶我做義工，幫助人時會得到快樂，今次透過基金會為舞蹈員同電影幕後工作人員籌募經費，希望哋可以度過困難。」

他又提到明日是母親節，感觸表示：「雖然媽媽離開咗，但永遠活喺我心裏面，我會繼續行善，以下呢首歌送畀全天下嘅母親，祝佢哋聽日母親節快樂，世上好多嘢會變，惟獨母親嘅愛唔會變。」講完他即向上天飛吻，唱出《不老的情歌》時又望住天，似唱給天上的媽媽聽，唱完後眼紅紅的他又抹雙眼，之後又感觸唱出《愛的呼喚》。

尾聲時，城城謂每人心裏有信念，團結、齊心、互助，希望疫情快過，重過正常生活，慈善無分時間，是立刻。他又謂自己由舞者出身：「今次見證佢哋熱愛舞蹈，好感動，其實我同大家一樣，雖然呢段時間冇工作，但唔緊要，只要有信念就得，能夠幫佢哋係榮幸，希望可以用呢首歌《強》為全世界打氣，為香港打氣。」之後演唱會圓滿結束。