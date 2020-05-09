郭富城開完騷冧爆抱女　激罕一家三口合照

天王郭富城（城城）完成網上慈善演唱會，受訪時罕有與前來捧場的太太方媛和大女郭咏希（Chantelle）合照，城城一抱起Chantelle時，一臉冧樣，開心得手舞足蹈。城城謂今日天氣較熱，比預期綵排更花體力，但整體非常順利，見證他演藝一個歷史，他再呼籲大家互相幫助，據知演唱會共籌得逾7位數款項。

問到一個鐘演唱會是否夠喉？他說：「今次係一個開始，同埋係受到許冠傑嘅影響。」問到做騷時獻唱給逝世的媽媽時喊？城城咬一咬唇說：「自己一生最愛係媽媽，母愛好偉大，特別成為父親後，好順理成章心態轉變，懷念媽媽當日好辛苦咁湊大我哋幾兄弟姊妹，依家媽媽功成身退，百年歸老，我一直唔捨得佢。」城城說到眼泛淚光，哽咽續說：「不過人生就係咁！」

他說政府的紓困措施未能惠及舞蹈員，希望之後可以照顧到這班自僱人士，提到疫情下自己亦冇工開，但一直有跟電影團隊開會，希望六月可以開工，這段時間多陪屋企人，他說：「呢段時間食足三個月住家飯，的確陪多咗屋企人，以前少食，培養多啲感情，同小朋友玩都係作為父親要做嘅嘢，最後祝所有母親母親節快樂，身體健康。」母親節他會同屋企人簡單食飯，及會帶小朋友舒展一下。