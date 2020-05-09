枱墊洩「蜜」！馮盈盈話鄭衍峰同佢一樣品味

藝人馮盈盈出席無綫《big big shop感謝祭》，她早前與緋聞男友鄭衍峰於社交網上載了同一張枱墊，惹來同居疑雲，盈盈對此有備而戰說：「大家唔好大驚小怪，張枱墊出面家品店都有得賣，59蚊一塊，唔止我一個人有，只可以話我同佢都咁有品味，（傳同居？）唔係嘛，我搬出嚟自己住，係一個窩居嚟，都唔夠位擺嘢，冇啲咁嘅事。」

問二人之關係，是否只限於幫手泊車？她謂：「《#後生仔傾吓偈》有好多人都會幫我泊車，求其一個都會幫，個個都好照顧我，我同佢（鄭衍峰）係好朋友，平時都有約出嚟食飯。」

她曾於節目指去年除夕與男方一起過，並以「紀念日」來形容，她說：「講呢句之前，係陸浩話除夕影嘅相，變咗三月嘅新聞，咁我話應該放耐啲放到今年除夕，咪可以紀念番，真係純無聊講。（係咪覺得自己有語障？）語癌添，講嘢真係冇乜條理，依家改善中，大家唔好太睇少我，得一個追求者啦，（即佢追求緊你？）唔特別講，如果唔係咪好瘀，你哋搞到我亂晒，（咁佢係咪你隻兵？）我唔會話人係兵，不過，佢傳得（緋聞）都係《3日2夜》高質素嘅，咁即係我都唔差啦！總之，有戀情嘅話，等成熟咗就會公開，之前嗰段感情，都係我未入行前開始。（係咪未同圈中人拍過拖？）未，所以畀多啲時間我。」