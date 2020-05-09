唔怕大細超！黎諾懿母親節陪外母：我媽咪明

藝人黎諾懿與高海寧（高Ling）出席無綫活動，問到母親節怎樣過？黎諾懿謂：「我依家拍緊《刑偵日記》，因為技術問題，聽日全個劇組都休息，咁我可以同外母慶祝，因為小朋友多，所以都會喺屋企食。（你煮？）工人煮，我執頭執尾，其他嘢等老婆搞，佢除咗係小春雞媽咪，都係佢媽咪個女嘛，都要有小小心意。（送乜畀太太？）送咗個仔畀佢囉喎！」他表示星期一先會與自己母親慶祝：「我媽咪明㗎喇，佢都希望個仔生活過得好啲，加上我有阿哥同細佬頂住母親節嗰日，星期一到番我，分開慶祝。」

至於高Ling表示：「本來媽咪約我今晚食飯，但依家唔得，會改為聽晚食，因為屋企人都喜歡食海鮮，會整長腳蟹畀媽咪食。」將會拍無綫劇《七公主》的她，指要積極減肥：「因為唔想上鏡好圓，我今日只係食咗兩隻蛋同沙律，真係要減肥，劇入面有陳曉華、林夏薇、黃翠如，我企埋去會顯肥。」在旁的黎諾懿即笑言：「唔使減肥，增肥廿磅咪仲突出。」

談到正拍攝《刑》劇，黎諾懿表示：「開咗四日工，主演有黃浩然、姜皓文、惠英紅，好開心可以同一班咁犀利嘅演員一齊工作，戲入面我做一個亦正亦邪嘅高級警察角色。我主要同小紅姐及姜皓文做對手戲，之前我睇咗佢哋演出，真係嚇一嚇，氣場好勁，所以我喺造型上都要染白少少啲頭髮，拋一拋小紅姐。」