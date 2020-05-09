同猛男做雙人運動！崔碧珈：佢係好朋友

藝人崔碧珈（Anita）與李日朗（Don）參與網上抗疫慈善音樂會，講到Anita之前被影到與外籍猛男在沙灘做「雙人運動」，她解釋說：「佢係我好朋友，我都識佢個老婆同小朋友，其實佢係我舊公司新簽嘅藝人，佢係動作演員，大家一齊做Gym，因為嚟緊會一齊拍新戲，佢就過兩招畀我。」她又坦言現時感情世界是100%空白。而Don就謂感情世界圓滿：「同女朋友兩年幾，感情都穩定，依家努力成為好嘅男朋友。（咁幾時學做好嘅老公？）要再學習，唔係咁易，因為女朋友我都成長咗好多。」

提到Anita跟Don首次合唱，Don說：「佢揀咗我同蔣雅文合唱嗰首《相對論》，係幾難，但佢都唱得好好。」問到兩人可有意做首合唱歌？Anita說：「我可以作，不過我流行音樂嘅Sense冇咁大，因為我玩古典音樂，但都可以Crossover。」Don又自嘲：「我都唔知我玩咩音樂，好似冇流行過。」

提到明天母親節，Anita表示會留家煮飯給媽媽食：「其實我係唔識煮嘢食，但我識灼菜同埋烚蛋。（煮呢啲畀媽咪食？）其實我媽咪食咗齋20幾年，同埋佢有三高，只可以食呢啲，所以呢啲絕對啱佢食。」Don透露明天約了媽媽在家食飯慶祝母親節：「不過就會叫外賣，因為我阿媽會搶住洗碗，唔想佢辛苦。」他又謂識煮嘢食：「之前喺屋企隔離嗰陣，學識跟網上煮好多嘢食，技能解鎖咗，識整幾款厚西式多士。」