林保怡捲四角關係：周家怡辜負咗我！

「雙怡」林保怡與周家怡繼《瑪嘉烈與大衛系列－綠豆》後，在ViuTV新劇《歎息橋》再度合作，今次更是保怡首度擔任監製。原來今次已是他們第10次合作，但保怡強調自己冇份選角，全交由導演負責：「我同家怡太好朋友，一定會揀佢，對其他人唔公平。」兩人默契毋庸置疑，亦不擔心合作太多欠缺火花，認為只會愈來愈好，反而擔心難抽離，保怡坦言：「上一套劇花咗近兩年時間抽離，真係好折磨，有段時間覺得家怡辜負咗我，仲成日喊，完全唔想見到佢，會避開有佢嘅朋友聚會。」家怡則指《綠豆》播完後，母親太入戲，當正保怡是女婿看待，期望新劇播出後不會被母親怪責。

做監製捱到冧廠

初嘗監製滋味，保怡視為考驗，自認過關，並分享在比利時拍外景時，其中一個實景被大風吹倒，要臨時另覓場地，逐一克服難關。他又自爆拍攝期間曾因太辛勞而病倒：「我日日喺現場兼最早到場，得兩日唔喺度，因為冧咗廠。」

唔搞曖昧大膽表白

保怡形容新劇是懸疑愛情劇，有別一般劇集，對觀眾亦有一定要求： 「唔係咁容易睇得明白，要用心分析同組織，好似查案咁。」劇中林保怡、周家怡、衛詩雅及陳奐仁有段四角關係，「雙怡」處於戀人未滿的狀態， 一直不肯開口說愛，非常虐心。問到現實中可有相同經歷？林保怡自言沒有一個角色是他本人，家怡亦然：「我會忍唔住開口講，唔鍾意曖昧關係。」他們表示要跟角色說一句話，就是：「愛要勇敢講出嚟，唔好收埋。」