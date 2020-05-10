東方日報C2：吳若希秘孕3個月佗B仔

歌手吳若希（Jinny）今年母親節收到驚喜大禮，皆因她已懷孕三個月！腹中塊肉更是「慈姑椗」，跟囡囡湊成「好」字。為低調專心安胎，據知她已辭演兩部無綫重頭劇，日前出外購物時明顯肚凸凸，老公則「G4」上身，全程Mark到實。

育有3歲女兒淼淼的吳若希（Jinny），日前錄影無綫節目時曾揚言打算再生BB，當以為造人計劃只是「進行式」，但原來已是「完成式」！據知，她在疫情期間多數宅在家中，與澳門闊少老公Alex（何兆鴻）忙湊女之餘，亦密密做「雙人運動」，為夫家開枝散葉，結果求「人」得「人」，直至今日母親節剛滿三個月，據消息指今次是佗B仔，一圓奶奶抱男孫心願！

連推兩劇 明顯升Cup

懷胎未夠三個月時，Jinny為免有任何閃失，性格直腸直肚亦一於忍口守秘，只跟家人報喜，加上「瘦底」關係，同事也未有察覺，直至早前突以「私人理由」連推兩部重頭劇，才引起幕後人的揣測。今次懷孕可謂盡得天時地利人和，她本身要兼顧《姊妹淘》的錄影工作，但節目突然停播，變相讓她有更多時間靜心養胎。

雖然對佗B三緘其口，但Jinny連月來在社交網早已漏口風，上月曾留言：「我今天量體重，54kg比平時重了3kg，但看到自己的腿和手臂還那麼細，就跟自己說了句，今晚可以放心吃消夜⋯⋯」其後又分享身穿闊身衫、攤在梳化休息的照片，留言指做完音樂Live Show後攰到「瞓低」，又指「打字比說話累」。Jinny與女兒日前在二千萬豪宅的天台泳池進行「下水禮」，本是ACup的她忽然升至有睇頭的B Cup，加上頻頻向老公開火耍花槍，情緒波動頗大，似足懷孕初期的迹象。

Jinny與老公日前被拍得戴口罩到尖沙咀商場Shopping。身穿矮踭鞋的她與老公全程行得慢條斯理，當去到首飾店時，兩夫妻對着飾櫃邊睇邊傾，Jinny欲行開轉向另一飾櫃，雖只離老公幾個身位，但Alex仍十萬個不放心，如「G4」般一個箭步跟在太太身邊！期間Jinny又雙手抱胸，凸顯微隆的肚皮。

老公陪買首飾 全程護航

經過一輪挑選後由Alex埋單，Jinny手挽「戰利品」隨老公離開，當踏出店舖門口，Alex即十指拖實老婆，且刻意行前幾步，盡力保護愛妻。尤其搭扶手電梯時，Alex一直緊握太太的手，直情當她女兒般呵護！昨日記者就懷孕一事多番致電Jinny，可是至截稿前未有回覆。

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