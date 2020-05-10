同阿嬌離婚關「愛約炮」事？賴弘國誓告網紅

藝人鍾欣潼（阿嬌）與台灣「醫界王陽明」賴弘國驚爆離婚，好多人都加把口講吓自己嘅觀點，其中一位台灣網紅話喺朋友圈聽到唔少消息，直言賴弘國有「約炮同劈腿」嘅行為，賴弘國澄清唔係事實話：「我一定告死她。」估唔到呢位網紅一啲都唔驚繼續喺社交網發文：「承認劈腿很難？」仲爆出賴弘國屋企嘅裝修布置，似乎係有嘢揸手唔怕畀人告！

呢位網紅嘅發文，先話自己同賴弘國有好多共同朋友，基本對男方嘅評價係「人不壞、企圖心明顯、長得不錯就身材比例不太好」，當然仲有「愛砲也愛劈」嘅行為，唔少好友對男方呢種行為竟然係持包庇態度：「女生們很愛他，他不好拒絕」！最後仲暗指男方呢種行為由大學時期已經開始。

而賴弘國喺未離婚之前雖然都有緋聞傳出，態度都係調回應兩句就算數，今次面對網紅嘅指控，佢一反常態硬起來話要死告到底，因為阿嬌係明星怕佢嘅行為會影響到老婆，依家回復單身所以就冇顧忌：「我的律師在蒐集資料，下禮拜一就會提告。不管花多少律師費，我一定告死她。」

之前娛樂圈都有唔少誹謗例子，多數都係出到律師，被告方就會認錯求和，不過今次賴弘國講到咁，網紅依然冇轉軚迹象仲繼續發文：「劈腿就劈腿，承認有很難嗎？婚後還帶那麼多妹回家，你家浴室黑白調的不是？說甚麼不被愛，你這種老公誰要愛啦！」連賴弘國屋企浴室嘅格調都講得出似乎唔係吹水，有人提醒網紅小心對方立即裝修浴室咁就死冇對證，網紅回覆話除咗唂室之外，就連對方屋企嘅傢俬擺設都講得出，所以唔擔心對方會玩呢招，唔少人都話相信網紅有真憑實據喺手，佢哋都話會食住花生留意事態發展等睇戲！