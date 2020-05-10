Kylie名貴水晶「包」贈家姐作母親節禮物

美國真人騷家族Kardashian22歲成員Kylie Jenner，早前再以10億美元（約78億港元）身家冧莊成為《福布斯》（Forbes）全球最年輕白手興家富豪首位。而趁住母親節，Kylie就花10,990美元（約85,722港元）買下兩個不同顏色的名貴水晶豹手提包給兩位家姐Kim Kardashian與Khloe Kardashian作為母親節禮物，認真豪爽！

兩位家姐收到妹妹份厚禮之後立即拍下並於社交網炫耀一番！其中收到「藍豹水晶包」的Kim留言說：「我意思係，講真呀Kylie？作為母親節？真係好靚。」而Kim亦收到妹妹Khloe送贈的另一份名貴化妝包與隔離福袋禮物。福袋裏有成人玩具等產品等，Kim都留言話唔可以影福袋裏面的物品。此外，另一妹妹Kendall Jenner與Khloe前男友籃球明星卓斯坦湯遜（Tristan Thompson）都有送玫瑰花給Kim作為母親節禮物。

而Kim亦有送母親節禮物給64歲的母親Kris Jenner，而她更花心思送上1978年母親與已故父親Robert影婚禮照時所用的古董攝錄機給母親作為禮物，認真有意義！而Kim亦有上載翻看父母婚照時的片段與母親陳年水着照給粉絲分享。