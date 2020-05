憑處女劇《機場特警》中「一坐成名」嘅何依婷近年獲無綫力捧,除一直都係無綫兒童節目《Think Big天地》及《學是學非》嘅鐵腳主持外,佢仲開始頻頻接新劇,更被網友推為「美腿女神」,成功彈出!

佢今日就忽然宣布自己喺《Think Big天地》正式畢業離開,兩年多光陰令佢都好依依不捨,仲講到明會喺其他節目碰面,似乎佢已經接到新Job,未知會否向拍劇之路邁進呢?

何依婷發文:「好唔捨得大家 好唔捨得Think Big一班幕後既工作人員 亦好掛住疫情前一班小朋友上嚟同我哋一齊玩嘅時光 每次見到小朋友玩得開心,樂天可愛嘅笑容都會覺得好溫暖 就算拍攝要企足全日、講足全日都係值得嘅。雖然要離開Think Big了 但真的好感謝大家一路既照顧同鼓勵 相信我哋仲會有好多機會喺其他節目碰面 Thank you and love you all❤️ P.S 說好的狼人局要再約!」