男教練疑非禮事件發酵　鄧穎芝夥區議員發聲

藝人鄧穎芝昨於社交網指摘一名自稱教練的男士以教武術及試鏡為名，以各種姿勢抱着不同女性時觸碰對方敏感部位，並炮轟該男士惡行，又指自己會為疑似受害者出頭聯絡社工及報警等，事件今日繼續發酵，除該名男士拍片辯稱自己係出錢請演員拍片以推廣柔術，又直指鄧穎芝挑撥離間。

今日凌晨，鄧穎芝再次發文，指自己經過了解後，當事人（即該男士）並唔係一個真正嘅武術教練，片中多名女子亦都唔係佢學生，希望網友唔好再Blame the victims（怪責受害者）：「個衰人喺演員群組嗰度話有工開、有嘢拍、會有糧出，但要試鏡，下次真正拍攝先有錢，所以啲女仔當初以為係拍攝有關運動video先至會去，而去到佢哋又乜都唔識，亦因為以為呢個係一個工作、一個演出機會，佢哋亦希望試鏡之後可以被錄用，所以而被人非禮都唔敢出聲，同怕冇人信佢哋。利用別人嘅無知，利用假嘅機會去呃人，呢個人真係好可恥！🤬 冇人會叫你去公園一對一試鏡㗎呀女，唔好中計！😢」

另外，鄧穎芝已聯絡到區議員協助受害人，並在網上呼籲更加多的受害人聯絡他們，現在六位受害人求助。鄧穎芝回覆東網指佢同多位受害人仍未報警，佢自己亦未有再跟進太多：「未報警，她們會先個別聯絡社工，我暫時沒有跟進太多，只知道議員暫時同律師聯絡咗。」

對於被男士拍片公開指挑撥離間，鄧穎芝就以「得啖笑」回應，指大家眼睛係雪亮：「至於佢話我抹黑佢我冇回應，得啖笑，等佢上法庭受害人會回應佢啦，大家眼睛係雪亮的，邊啲係受害人大家都好清楚。除了他拍片話我，沒有其他了。」