內心極痛苦！周揚青默認小豬是最愛的一次

早前周揚青向羅志祥（小豬）寫出千字文爆對方劈腿及私生活混亂，怒斬9年情，當時大陸藝人鄭爽就於文章下面留言話感受到周揚青仍然愛着對方！其實周揚青一直都未能忘情，日前她表示再不會於微博回應感情事，但她自己的微博小號就不停回應網友感情問題。

周揚青日前發文，安慰一些被分手感到很痛苦的女網友，她感性說：「你們就是我的力量，你們都不知道很多我最難過的時候都是在這個小號你們陪着我聊天度過的，你們可能以為只是在單純陪着我聊天，但其實你們是在幫我分散注意力，在幫我走出痛苦。」

周揚青首度坦言雖然打出分手信爆料「報復」，但其實內心也很痛苦，有網友就問佢：「每一次都是最愛的一次？」她也直言：「是！」間接認了和羅志祥之間的感情也是最愛的一次，卻遭到對方無情背叛，即是如此，她表示未來也還是會相信愛情，下一次一樣還是會盡全力去愛：「真的不後悔，因為我沒有遺憾。」

周揚青依家知名度急升，周媽媽更因此擔心她會擺架子。周揚青在社交網自爆遭媽媽暗寸，她指媽媽要向別人講她的壞話，但卻不慎誤傳給她：「周揚青既不是藝人，也不是明星，你可一定幫她把控好，要讓她保持清醒。不能擺譜（擺架子）。」令她哭笑不得，但乖女的她亦回覆「我知道了媽媽」。