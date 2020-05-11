陳恩碩音樂劇　疫境下加開至40場

由人稱Ben Sir（歐陽偉豪）的節目主持、藝人杜小喬、譚永浩情侶檔演出的音樂劇《我們的青春日誌》， 連月來在新冠肺炎疫情困擾時迎難而上，籌演三度演出，原定今個月20日首演，因應疫情的禁聚令要求，導演陳恩碩（Tom）今日宣布音樂劇順延至5月22日才作首場演出，暫時加開至40場，不過仍要根據政府禁聚令是否全面放寬而最終決定。

至於因為延期演出而受影響的觀眾，劇團會逐位跟進，配合每一位購票者的要求解决。雖然Ben Sir及杜小喬跟譚永浩在後30場後才参加演出，但最近他們已開始参加排練，整個團隊已進入了總綵排階段。而每次的排練，大會都要求所有人都全程戴上口罩，場地天天消毒。而音樂劇開始演出時，觀眾入場前務必要量度體溫，音樂劇演出期間必須全程戴上口罩，做足防疫措施。

對於疫情開始受控，音樂劇能夠順利進行，陳恩碩是非常開心，他說：「我曾經擔心因疫情問題開唔到騷，所有人嘅心血便白白浪費，但好多謝台前幕後義無反顧嘅支持，令我冇任何壓力，就算冇錢賺都唔緊要，因為一起經歷艱難都唔放棄，就係香港精神。」