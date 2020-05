無綫藝人朱智賢(Ashley)上月尾爆出背男友謝東閔偷食人夫黎振燁,事後佢孖住謝東閔現身開記者道歉,自此一度神隱,更曾將社交網用戶設為「私人」,雖然早前已重新設定為「公開」,但依然久未更新。直至今日,「消失」近兩周嘅佢終於「蒲頭」,佢喺社交網轉貼一則發文,文中提到:「Stop trying to calm the storm. Calm yourself. The storm will pass.(不要強行制止風波困難,讓自己冷靜面對,才能安然度過風浪。)」相信正經歷難關嘅佢以此金句自勉。