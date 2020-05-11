《十八年後的終極告白》劇透：朗生下場係...

第十六集 (05/11)

朗生（譚俊彥飾）對警方未有發現自己與國明（唐嘉麟飾）的死有關，放下心頭大石，而敬一（陳山聰飾）、家富（何遠東飾）、永興（林師傑飾）為十八年前終真相大白並解除威脅，也鬆口氣雨過天青，正當各人開展新生活，朗生的噩夢開始⋯⋯麗瑾（黃智雯飾）、阮進（林嘉華飾）無法接受淑嫻（江欣燕飾）之死，父女關係更加惡劣，朗生順理成章成了二人中間的緩衝，此時阮進卻無意間找到「黎世達」，更發現朗生等人似有隱瞞⋯⋯麗瑾經歷喪母之痛，又與阮進鬧翻，將所有感情寄託朗生身上，而朗生決定用一生的愛好好補償她……

第十七集 (05/12)

阮進喪妻後人生再無寄託，惟有繼續追查十八年前殺死啟思（林浩文飾）的真兇，卻因而發現朗生對十八年前的往事處處隱瞞⋯⋯鏡叔受友齊（何啟南飾）唆罷利用空殼公司上市謀利並找來敬一當替死鬼，敬一因為道義不能違抗鏡叔（鄭恕峰飾），騎虎難下⋯⋯潔貞（楊卓娜飾）發現家富似對自己有意，歉疚造成誤會，向家富表明只當他是亡夫的朋友，家富失戀眼淚心內流⋯⋯警方把淑嫻的遺物交予麗瑾，朗生卻發現自己的物件竟包含其中，遂千方百計想取回……

第十八集 (05/13)

麗瑾對警察工作失去當初的熱忱，提議朗生一起離開香港過新生活。朗生擔心終有日會東窗事發，為求賺快錢與麗瑾離開，不惜替鏡叔、友齊的空殼公司造假帳核數，更答應跟曹伯晟同流合污，以半年時間賺取外國無憂的生活，敬一眼見朗生愈陷愈深，卻又無從勸阻⋯⋯阮進接近家富成功套料，懷疑啟思的死與七子有關，更孤注一擲到醫院找世達⋯⋯麗瑾意外發現淑嫻的遺物中竟有疑似朗生的東西，直接追問朗生……

第十九集 (05/14)

阮進為追查十八年前殺死啟思的真兇變得瘋狂，及後發現真兇原來是已死的國明，徹底崩潰，直至警方懷疑國明殺害淑嫻時或有「同黨」，更對朗生起疑，潛入朗生家，卻被麗瑾發現所阻⋯⋯朗生大感不妙，想立即離開香港，卻遭伯晟要挾阻止，進退維谷⋯鏡叔因上市計劃失敗，歸咎友齊。友齊不甘被凌辱，竟先下手為強對付鏡叔，更捉走家倩（楊秀惠飾），藉以誘殺敬一……

第二十集 (05/15)

商業罪案調查科立案調查伯晟，朗生心知遲早查到自己頭上，認為離港一事不能再拖，遂向麗瑾謊稱要公幹，決定先行離開。就在朗生準備離港前夕，收到麗瑾電話，指阮進堅稱有證據證明淑嫻遇害當刻，朗生身在肇事船上。朗生震驚不已，決定找阮進游說，可是一切已太遲，此時，敬一亦趕來，要阻止朗生一錯再錯……