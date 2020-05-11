李麗珊宣布佗B女5個月　害喜嘔足6星期

開電視主播李麗珊（Lisa）趁昨日母親節興奮宣布榮升準媽媽，佗B五個月！見她於社交平台上載多張攬住黑色大氣球的相，再透過氣球中粉紅色碎紙，公布腹中塊肉是囡囡，並留言跟Fans分享喜悅：「從今以後，呢個節日意義大咗，我嘅責任亦大咗！」

自認恨生B的Lisa受訪時透露預產期於9月，又笑指得悉「中獎」一刻是難以置信，因為好驚食「詐糊」：「隔咗3、4日先同老公講，然後再去診所驗，成個感覺都好唔真實。」對Lisa來說，害喜情況反而更真實，「驅魔人式」狂嘔至今仍歷歷在目：「第6周開始嘔到12周，每日都度日如年，不停反胃，感謝公司好體諒，畀我請咗一個月假休息，自己係拍兒童、飲食節目，唔係咁適合面青口唇白咁做嘢，拍拍吓嘔一定嚇親人，哈哈！」

問到疫情之下佗B辛苦？她謂疫情最嚴峻時期，正是她最唔舒服階段，一個月足不出戶專心安胎，期間看了不少育兒書籍學做好媽媽，若要出門去產檢就會Full Gear防疫裝上陣。Lisa又好感激這後懷孕期有「四大長老」悉心照料：「奶奶喺專登嚟屋企照顧我起居飲食，中醫父母又幫我調理身體，經歷過先明白媽咪真係好偉大，相信嚟緊嘅挑戰會更多，但會好Enjoy。（目標生幾多個？）一個起兩個止，依家身體好番啲胃口大增，都擔心會暴肥，唔敢亂食嘢。」