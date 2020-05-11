《降魔的2.0》劇透：馬季遭施襲昏迷

第六集 (05/11)

佩玲（林凱恩飾）對巧兒（黃雪兒飾）被虐待之事耿耿於懷，展明（黃子恆飾）的靈魂赫然出現……警方對虐兒案展開調查，芷若（黃智雯飾）苦思疑似巧兒報夢的玄機，藉詞參加馬季車隊之「的士探靈團」，獨自前往巧兒的屋邨居所查探。此時，芷若眼前出現奇怪異象……芷若成功將虐兒案真相還原，馬季驚覺芷若與巧兒有心靈感應，並開始相信靈界之事。二人再次打開心扉，也令馬季憶起重遇雙親靈魂的遭遇。巧兒父母死性不改，在保釋期間依舊吸毒。翌日，屋邨發現命案……

第七集 (05/12)

巧兒父母出事，有網民直認執行私刑，馬季聯想到魔再次現身，推斷此人就是展明。展明的魔力大大提升，偉豪（胡鴻鈞飾）不敵，馬季不禁懷疑展明的真正身份……佩玲的怨念讓「大話魔」比利（易宇航飾）有機可乘，馬季擔心芷若成為下一個復仇目標。芷若不想馬季獨自面對魔，馬季終對芷若坦白，還讓她認識靈界朋友，二人並肩走上降魔之路。偉豪提議以芷若做餌，馬季、偉豪及後合力對付展明，並勸佩玲放低執念。佩玲再受刺激，將所有怨恨發洩於馬季身上。

第八集 (05/13)

馬季遭施襲，陷入昏迷。風獅爺（C君飾）突然在芷若眼前現身，勸她切勿再干涉靈界之事。處於離魂狀態的馬季，一直迷失於幻境之中，並先後重遇其生命中最重要的人，還有被他消滅的魔……馬季背負殺死展明的罪孽，一心只想求死贖罪，性命危在旦夕。另邊廂，偉豪往找比利決戰，威逼他放過馬季；貝娜（劉佩玥飾）求助風獅爺襄助卻不果。芷若默默守候在馬季身邊，其潛藏的鬼域記憶亦被喚醒……

第九集 (05/14)

馬季甦醒，眾人放下心頭大石，並及時阻止偉豪消滅比利。佩玲順利產子，心中仍記掛着展明，她心灰意冷，帶同嬰兒走上醫院天台……馬季向芷若坦白展明的死亡真相，芷若難以接受。經此一役，偉豪深深體會馬季背負降魔天命的無奈；同時，馬季亦處於降魔人的十字路口，對未知的前路感到迷惘。天才科學家艾鐵文（蔣志光飾）聯同富二代姊弟施萊斯（鄧佩儀飾）和施勞斯（麥凱程飾），調查比利的畫像失蹤之謎，還藉機接近馬季。一日，晶晶（謝雪心飾）家來了一位神秘訪客。

第十集 (05/15)

鐵文到晶晶家尋找比利蹤影，並干擾貝娜靈體能量，令她一反常態，偉豪隱覺不妥。晶晶驚覺鐵文跟其弟莫有為容貌極為相似，大喜。馬季再次遇到奇怪醉酒乘客阿花（譚凱琪飾），而每次都教他摸不着頭腦。馬季展開的士探靈團，勞斯亦是座上客，探險期間怪事頻生……勞斯逐一收伏遊魂野鬼，馬季因而得悉勞斯亦是降魔同路人。惟二人降魔理念有別，不歡而散。萊斯暗中到馬季家對付偉豪及莉莉（譚嘉儀飾），偉豪終不敵萊斯的強勁電磁波，莉莉更被萊斯捉走。