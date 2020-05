新冠肺炎重創百業,演藝事業包括演唱會等同樣受影響,不少音樂幕後人生計成問題,香港作曲家及作詞協會(CASH)上周五宣布為會員解困,會特別分派名為「音樂不息(Music Alive)」的一次性版權費,由五月八日開始,每位會員會收到港幣五千元。

近日不少會員包括歌手及音樂監製等,陸續收到款項,感到非常欣慰。歌手張繼聰回覆東網:「收到呀,當然喺依個困難時間,對好多音樂人都係一種幫助啦。」C AllStar成員陳健安(On仔)今日在社交網上載CASH的通知信,並留言:「疫情下,喺冇任何支援政策幫到音樂界之際,感謝CASH嘅CASH,粒聲唔出無需審批下直接轉賬入我嘅心。」

至於歌手鄧健泓、太極樂隊成員雷有輝、以及音樂監製陳明道(Terry)等也分別在社交網留言感謝,鄧健泓留言:「I am a CASH member, thank you CASH, 幫助支援可以係好好快。」

歌手王苑之接受訪問說:「都開心㗎!因為知道好多同業同埋做音樂嘅朋友都收到錢。」