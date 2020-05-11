就嚟開紅館騷！梁漢文心急求減肥秘笈

歌手梁漢文（Edmond）出席寰亞電影《我們永不言棄》的溫情招待場，亦是疫情後首個電影公開活動，Edmond表示有成半年沒有入過戲院，好開心迎接戲院重開，市民可享用應有的生活：「香港人都頂咗好多個月，香港更係比起其他地方快開番戲院！」並透露去年跟王菀之合拍的電影快將上映，實行新戲、演唱會「雙喜臨門」！

疫情之下，Edmond笑謂暴肥10幾磅，體重達人生高峰：「唔知自己肥咗咁多，依家成155磅！真係要減肥。（平時你教煮咁多嘢食。）唔好學啦大家，哈哈！玩吓嚟娛樂大家啫。（太太都有肥到？）有呀！所以一齊減，啱啱拍咗一條一星期嘅減肥真人實測片，呢幾日會Post。」

自認慌張又心急的他，笑言周圍問朋友拎「秘笈」，務求在最短時間內搣甩肥膏：「都問咗成7、8個，有容祖兒、張繼聰、任賢齊、李克勤等，最後揀咗『縮水湯大法』，即刻減咗6磅！喺條片會再同大家講。」又無奈笑說從未試過為開騷減肥：「以前係鋼條型嚟㗎！開騷唔使節食，但最近真係肥咗好多！話晒都係疫情後第一個騷，真係要Call番啲腹肌出嚟，依家得番啲印咋！希望可以減多10幾磅。」

另外，導演周顯揚及其太太杜緻朗對於《我》終於播映，周顯揚連講三次「好開心」：「唔係純粹因為自己部劇上映，仲係香港嘅疫情向好，成個氣氛唔同晒，好有希望，戲院重新營業仲有Restart、Reborn嘅意思。」又指該電影早於國內網上平台放映，獲好口碑：「呢樣都係自己估唔到。（仲有禁聚令，會擔心票房？）一定會受影響，大家暫時都未必有番以前嘅消費意欲，會重建觀眾入戲院嘅信心，做足防疫措施，隔行隔位坐。」

講到戲中演員韓庚、鄔君梅、蔡書靈、張鈞甯等，未能來港一同宣傳，他坦言好可惜：「本來安排咗佢哋一月嚟香港宣傳，但因為疫情取消咗，惟有自己做多啲，那怕得10個人入戲院睇，都叫做行得番。」至於另一部由古天樂主演的電影，二人謂已完成製作，希望能爭取中港同步上映。