造人成功？《東張》李旻芳凸肚睇BB用品

去年11月結婚的《東張西望》CP主持李旻芳與黃耀英，由於長輩心急抱孫，故婚後已開行Turbo積極造人，農曆新年時更專誠拜姻緣石求子，黃耀英更揚言想生一對龍鳳胎，希望早日達成願望。經過短短幾個月努力後，兩人似乎已有好消息！心廣體胖的旻芳腹部微隆，日前急不及待與老公睇嬰兒用品，為升呢父母作好準備。

新冠肺炎疫情緩和，旻芳與黃耀英亦稍為放鬆，拍拖出外搜購嬰兒用品。當日商場冷氣大，疑似有喜的她特別穿上薄羽絨，以免冷親。兩人先到專賣嬰兒產品的樓層行逛，路經賣嬰兒車的店舖時雙眼發光並入內搜羅，黃耀英見到一款輕便式嬰兒車，即奶爸上身「試用」，逗得旻芳哈哈大笑，大抵尚在新婚階段，兩公婆旁若無人，索性除低口罩，互相送吻，及後見老婆隻腳似抽筋，黃耀英見即細心按摩旻芳的腳和肚，甜蜜指數簡直爆燈。

左挑右選後，旻芳揀了幾套初生嬰兒衫，找數後踏出店門時突然面露痛苦，並指着腳向老公撒嬌，黃耀英見狀即蹲下來，細心為老婆按摩腳仔，待她紓緩痛楚後才繼續行程。

事後，旻芳受訪時被問是否懷孕？她未有正面回應：「我哋係好鍾意小朋友，亦Ready做父母嘅，總之有好消息再同宣布啦！（未夠三個月怕小器？哈哈！開心嘢一定會講。（咁快買定BB衫？）唔係！啲衫送畀朋友嘅小朋友咋！」